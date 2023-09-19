【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做

有些大學學科被視「乞食科」，是因從這些科目畢業後，一般都只能找到低薪的工作，甚至面臨失業的危機。有網民在網上討論區發文，指自己在香港中文大學主修哲學，沒有任何工作經驗，畢業後找工作近一年皆無果，開始質疑是否自己性格問題，亦問網民應否年月薪1.1至1.2萬的工作都照做。有人認為哲學在社會只被視為興趣，建議他另尋出路，亦有有人批評他求學時缺乏上進心，建議他先接受薪資較低的工作，累積經驗後再轉職。

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按圖看樓主經歷：

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有網民認為與樓主主修的學系有關，「你這些專科除了讀上去做教職，你都預計到遲早要轉行」、「社會當哲學是興趣班，你還是讀多個專業好點」，也有網民指「其實今年普遍大學畢業生平均起薪點是1.8至2萬，有面試的話不是學歷問題，有可能是因面試對答有問題嗎？」續表示「人家會請應屆畢業生就預料到你沒有經驗，那也可以說說在大學做過什麼，研究過什麼專題，有什麼長處、短處，人際關係、溝通能力、學習經驗等等的」、「你不是『毒』，只是還未被『社會化』」、「除了專業工種需要特別技能，其實很多工都用不著大學學過的東西。」

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另有網民指責樓主不夠上進，「你這個例子是給了很多人一個很好的參考例子，本來你入到三大是優勢，但你自己一手摧毀，以為進了大學就可以不努力讀書，又不儲多點工作經驗」、「你拿著『三大』的名銜本來就是優勢，不過你混混噩噩地過，浪費全部資源」，反問樓主「現在分數又不高，經驗又沒有，那你是想找到什麼工？」亦有網民建議「讀碩士『洗底』」，不過有人回應指「GPA 2.7」很難有碩士收。

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至於樓主問是否應連月薪1.1至1.2萬的工也照做，網民皆回應「有工就先做著，儲經驗再轉」、「起碼讓履歷表有點東西可寫」、「工資低點都先做著，至少都熬半年，最好等到有一年經驗就轉工，工作經驗真的很重要，因面試時，不會再問你學校讀什麼科，而是問你過往有什麼工作經驗」、「不管怎樣現在要先入行，1.1萬都好，先做著吧，以後再跳槽，工資就能追上一般水平。」

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