【智慧能源】煤氣公司舉辦第3屆TERA Award　增綠色智慧城市範疇推動零碳科技

▲ （曾耀輝攝）

全球科研氣氛愈趨濃厚，吸引各地的能人異士開展創新技術研發。然而，倘科研項目沒有廣泛的應用場景，也只是紙上談兵。為推動全球有潛力的科研項目落地應用，香港中華煤氣有限公司（下稱煤氣公司）舉辦被譽為能源界「奧斯卡」的第三屆TERA Award，並於今午（19日）舉行啟動禮，旨在發掘多方面零碳應用方案，與企業共同應對氣候暖化等全球性的環境及能源挑戰。

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今屆的TERA Award由中華煤氣與國家電力投資集團有限公司聯合主辦。恒基兆業地產、煤氣公司主席李家傑在啟動禮致辭時表示，過往兩屆大賽已全球招募到來自超過41個國家和地區共483個零碳科技的創業項目。相比舉辦一場比賽，更希望TERA Award能成為全球能源科技創新創業者匯聚平台，讓全球科學家團結起來，通過創新科技的力量，打造真正全方位的零碳智慧世界。

煤氣公司香港公用業務商務總監鄭曉光受訪時指，在全球致力打造智慧城市的同時，創新的零碳科技對智慧城市的發展及可持續性至關重要，故今年大賽新增了「綠色智慧城市」範疇。

從香港出發 推動科研項目全球落地

他續稱，相比過往兩屆，今屆大賽的全球性元素更廣，期望不只吸引更多國家/地區的團隊參加，也可將有潛力的科研項目，

以香港為基地，盡可能擴展至更多的地區應用。

由香港城市大學能源及環境學院助理教授曹之胤帶領的創冷科技團隊，是上屆TERA Award冠軍隊伍。曹指，過往其無電制冷技術，大多只應用於建築物外牆、屋頂中。透過大賽，在相關領域專家、知名導師等交流下，團隊發掘到其技術的更多可能性。目前，該技術已能應用於太陽能板、電動車身表面，以加強其存能效能及減少為電動車降溫的耗電量，讓更多電力分配至引擎驅動上。

上屆冠軍曝光率大增 拓展海外市場

創冷科技總裁朱毅豪則補充，其技術推出初期雖獲香港政府部門應用，但商業客戶對相關技術的認知較少。大賽不但增加了業界對其技術的認知和信心，國際性的曝光率更意外地為該企開拓了中東市場。

最近杜拜酋長的皇宮已試用了我們的製冷物料，發現相比其從歐洲購入的隔離物料效果更好。杜拜購物中心亦完成第一階段的（製冷塗層）油漆工程，他們對效果也十分滿意。

據了解，今屆TERA Award以「尋找零碳科技新力量」為主題，涵蓋六大參賽範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，及「綠色智慧城市」，並由即日起至2023年12月17日接受報名。除冠軍團隊可獲得達100萬美元的獎金外，得獎團隊亦有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目。

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記者：殷凱怡

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