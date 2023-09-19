【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB

iPhone更新版系統iOS 17在終於推出，而伴隨iOS 17推出的還有全新iCloud+計劃。Apple新增的項目包括月費238港元的6TB計劃及468港元的12TB計劃。

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兩種計劃的容量都比以往大幅提升，能配合iPhone 15系列的48MP相機，儲存大量原汁原味且高解像度的相片及4K影片，並允許用户在不同裝置及網絡上存取。

另外，iCloud+設有多項進階功能，保障用户私隱。「私密轉送」防止用户在使用Safari（Apple內置瀏覽器）時，網頁或網絡供應商，甚至Apple知道其身分及所瀏覽的網站。「隱藏我的電子郵件」功能則能為用户生成隨機電郵地址，使用户在登記服務時毋須提交個人電郵。「HomeKit安全錄影」允許用戶和共享名單上的人錄影和查看家居攝像鏡頭的影片，並以端對端加密形式保護資料。

iCloud+亦向用户提供「家人共享」服務，而服務人數上限為6人。各成員的檔案均為私密且獨立。

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責任編輯：歐朗欣

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