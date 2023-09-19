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【鑽石】黃紹基：若稱天然鑽石與非天然鑽石無分別是「誤導消費者」

Hot Talk 18:59 2023/09/19

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【鑽石】黃紹基：天然鑽石與非天然鑽石無分別是「誤導消費者」

鑽石價格近月有較明顯下跌，同樣以碳元素合成的實驗室培育鑽石（lab-grown diamond）搶佔市場，被視為推低市場價格的原因之一。香港鑽石總會與天然鑽石協會最新在香港舉行活動，香港珠寶首飾業商會主席兼周大福珠寶 （01929） 董事總經理黃紹基於演辭上稱，部分商戶指天然鑽石與非天然鑽石並無分別是試圖誤導消費者，認為兩者長遠會發展成截然不同市場，如同天然紅寶石與合成紅寶石之間的價格有明顯分別。

天然鑽石協會CEO David Kellie表示，因應合成鑽石的生成結構、形成環境與天然鑽石不同，實驗室鑽石幾乎必須除氮生產，不同於絕大部分天然鑽石含氮，而商戶只須用能手持的機器就能明確分辨天然與合成鑽石。

他續指，因應天然鑽石開採量有限，合成鑽石市場不斷擴大，兩者的價格差距正在拉闊，由2016年時折讓不足20%，最新擴至約75%。

期末價格2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年首季
1克拉
（美元）		天然鑽石62005925632556265850621556205635
人工合成鑽石52504515367527001945174514851435
合成鑽石折讓-15%-24%-42%-52%-67%-72%-74%-75%

香港鑽石總會主席姚蔚然就指，在香港，商戶若以「鑽石」直接介紹商品，就只是代表「天然鑽石」，若是銷售合成或培育鑽石就不能含糊稱其為「鑽石」。該會自2015年推出「NDQA（天然鑽石品質保證）」認證，參與商戶只可銷售天然鑽石，不可出售合成鑽石，讓消費者能更清晰了解自己所購買的產品必然屬於天然鑽石，目前已有31個商號參與認證、涉及300間零售店，而該會每年都會抽查，至今未發現參與認證商戶違規。

相關文章：

原鑽價格近一年跌4成　DeBeers有份參一腳？香港年輕人有多重視「天然」？

記者：麥德銘

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