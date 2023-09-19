【職場熱話】港男因新工經常無條件加班感心力交瘁 網民提出四大裸辭條件

面對工作上的巨大壓力，不少人會選擇忍受而非辭職，多數是擔心找不到新工作，但同時也應多關注身體的承受程度，避免釀成大病。有網民在網上討論區發文，指自己加入新公司後工作了一個月，因經常無條件加班而覺得筋疲力盡，樓主表示壓力大得有想過要裸辭，但又質疑是否自己太沒用而不敢行動，因而詢問網民意見。 大多網民都認為健康是最重要， 更提出四大裸辭條件， 建議樓主盡快辭職。

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按圖看樓主經歷：

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有網民表示 ，「 精神受不了就要辭職，但你要先想想什麼為之『辛苦』，世上很多東西都辛苦，有時回頭才發現，原來之前的工作已算輕鬆。」有網民分享，「曾有份工我做了不足1個月便離職，那時第1、2天上班，上司已經呼呼喝喝和壓榨我，令我晚上都睡不著，後來才聽說上一手是做了幾天就走了，還有另一手做到脫髮，我便馬上離職。」

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另有網民提出四大裸辭條件：

1. 影響到健康，例如：自己精神開始差，會睡不著，甚至有胃痛、頭痛等壓力大的病 2. 影響到精神，24小時都會想起上班的事情，總感覺到心跳加速，甚至覺得喘不過氣來 3. 被上司或同事人身攻擊自己或家人，甚至被人用暴力對待 4. 影響到和家人關係，例如經常加班至深夜，星期六、日還要隨時覆電郵和接電話

不少網民都同意此說法，更指只要符合以上任何一個原因，都會馬上裸辭。網民亦補充其他因素，「遇到混蛋老闆」、「做到連自己感興趣的事都不想做，其實是一個警號，代表連壓力都釋放不到，不辭職只會不斷輪迴下去。」

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對於樓主害怕空白期太長，網民反問「你是為工作而活，還是為生活而工作？」、「精神健康真的很重要，真受不了就要休息幾個月，千萬不要『工接工』」、「你空白期再長，都長不過你病倒時的康復期。」

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有網民建議樓主轉做兼職，「兼職可以選擇一星期上3至4天班，你先調整心態，再不然就長期兼職算了，說實話，節儉一點，做兼職餓不死你的。」網民亦鼓勵樓主「記住工作有很多選擇，不要因為怕找不到工而不敢辭，上司不是皇帝，他只是一個普通人類，罵他都可以。不開心就辭職，自己的命是最重要，有命才能慢慢尋找屬於你的快樂，也不用不用管嘲笑你的人。不高興就別做，重新出發。」

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