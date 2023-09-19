【分析】恒生投資料港股未見底　最看好那兩類股份？

中港股市今年走勢跑輸外圍，恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝指，恒生指數的市盈率（PE）仍低於過去十年的平均，但較以往見底時的市盈率為高，故不排除市況仍有下行空間。看好可以維持派發高息的股份以及中資科技股，令組合配置可以平衡，但建議投資者可待指數再調整時才候低入市。

恒指估值仍高宜忍手

薛永輝指，中港股市今年表現較為遜色，並錄得跌幅。恒生指數的市盈率仍低於過去十年平均，反映香港股票估值乃處於一個具吸引力水平，但現時PE處於10倍附近水平，較疫情甚至其他金融危機事件時僅7至9倍PE為高，故認為大市仍有下行空間，較貼市的投資者可逢低搏反彈，否則可先行忍手，候低再入市。。

他又提到恒指股息率現時近4厘，近10年逢該指標升至4.5厘，市況就會見底，雖然現水平已見吸引，但不排除仍有下跌機會。他看好可以維持派發高息的股份，因其防守性高。待減息周期開始後，股價有望受惠。隨著內地對行業監管政策盡出，中資科技股現時重新獲國家支持，配合中期業績理想，前景看俏1，但波動性會較大，因此需要與高息股互相配置，保持組合平衡。

薛永輝又預期，聯儲局本周議息會議維持息率不變，下月通脹數據將會左右十一月議息決定。他直言加息周期後，往往出現經濟衰退或放緩的滯後效應。過往美國國債孳息曲線倒掛後一段時間，美國大多會出現經濟衰退。考慮到加息周期去年3月開始，目前判斷是否會出現衰退或為時尚早」

盈富基金資產規模7月突破70億單位

該行董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金 （02800） 資產規模及發行單位創成立24年以來新高，相較於成立時的發行規模333億港元，截至9月15日，盈富基金現時的資產規模已增加近3倍，達1291億港元。以發行單位計算，盈富基金在今年7月首度突破70億單位，較去年相比增加約20%。



她指出，在過去一年，透過南向ETF通的交易穩步上升，截至8月，盈富基金的成交額佔南向ETF通港股總成交額超過一半，以日均資產管理規模計算，平均約35億港元。

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編輯：葉志偉