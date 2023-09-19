  • 29°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】恒生投資料港股未見底　最看好那兩類股份？

股市 18:52 2023/09/19

分享：

分享：

中港股市今年走勢跑輸外圍，恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝指，恒生指數的市盈率（PE）仍低於過去十年的平均，但較以往見底時的市盈率為高，故不排除市況仍有下行空間。看好可以維持派發高息的股份以及中資科技股，令組合配置可以平衡，但建議投資者可待指數再調整時才候低入市。

恒指估值仍高宜忍手

薛永輝指，中港股市今年表現較為遜色，並錄得跌幅。恒生指數的市盈率仍低於過去十年平均，反映香港股票估值乃處於一個具吸引力水平，但現時PE處於10倍附近水平，較疫情甚至其他金融危機事件時僅7至9倍PE為高，故認為大市仍有下行空間，較貼市的投資者可逢低搏反彈，否則可先行忍手，候低再入市。。

他又提到恒指股息率現時近4厘，近10年逢該指標升至4.5厘，市況就會見底，雖然現水平已見吸引，但不排除仍有下跌機會。他看好可以維持派發高息的股份，因其防守性高。待減息周期開始後，股價有望受惠。隨著內地對行業監管政策盡出，中資科技股現時重新獲國家支持，配合中期業績理想，前景看俏1，但波動性會較大，因此需要與高息股互相配置，保持組合平衡。

薛永輝又預期，聯儲局本周議息會議維持息率不變，下月通脹數據將會左右十一月議息決定。他直言加息周期後，往往出現經濟衰退或放緩的滯後效應。過往美國國債孳息曲線倒掛後一段時間，美國大多會出現經濟衰退。考慮到加息周期去年3月開始，目前判斷是否會出現衰退或為時尚早」

盈富基金資產規模7月突破70億單位

該行董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金 （02800） 資產規模及發行單位創成立24年以來新高，相較於成立時的發行規模333億港元，截至9月15日，盈富基金現時的資產規模已增加近3倍，達1291億港元。以發行單位計算，盈富基金在今年7月首度突破70億單位，較去年相比增加約20%。

她指出，在過去一年，透過南向ETF通的交易穩步上升，截至8月，盈富基金的成交額佔南向ETF通港股總成交額超過一半，以日均資產管理規模計算，平均約35億港元。

相關文章：

【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10%　本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動

【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級　改看好日本股票

編輯：葉志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】港股沽空比率數據　忽然報廢？
今日
【分析】港股沽空比率數據　忽然報廢？
【分析】為何騰訊收Day Low？
2023/09/18
【分析】為何騰訊收Day Low？
【分析｜美股】大行紛上調標普500指數目標　只因市場一個行為？
2023/09/18
【分析｜美股】大行紛上調標普500指數目標　只因市場一個行為？
【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」　內房需求可持續性取決哪些因素？
2023/09/18
【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」　內房需求可持續性取決哪些因素？
【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢　精選十大盈利增長股有哪些公司？
2023/09/15
【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢　精選十大盈利增長股有哪些公司？
港股 股票 經濟 恒生指數 香港 美國聯儲局 通脹 議息 納斯達克綜合指數 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】聯儲局開始一連兩日議息　美滙指數105關爭持　道指期貨升49點、納指期貨升20點（不斷更新）

下一篇文章

【詭異新股？】內地「米樂集團」自揭上市編號與另一港股相撞　浩柏國際：雙方無業務關係、不排除採法律行動保聲譽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【十一黃金周】内地連放8日　攜程：國内旅遊預訂增4倍、出境遊飈20倍　哪些是熱門旅遊目的地？
【十一黃金周】内地連放8日　攜程：國内旅遊預訂增4倍、出境遊飈20倍　哪些是熱門旅遊目的地？
【恒指夜期+北水】北水吸資近35億　繼續買指數ETF沽中海油理想汽車　恒指夜期升30點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近35億　繼續買指數ETF沽中海油理想汽車　恒指夜期升30點（不斷更新）
【美股盤前】聯儲局開始一連兩日議息　美滙指數105關爭持　道指期貨升49點、納指期貨升20點（不斷更新）
【美股盤前】聯儲局開始一連兩日議息　美滙指數105關爭持　道指期貨升49點、納指期貨升20點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款