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【醫療科技】GE醫療獲3.44億元資助　研發AI超聲波技術

科技 18:47 2023/09/19

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隨人工智能（AI）技術在醫療層面的應用愈趨廣泛，不少醫療企業均加大投入AI技術的研發項目。其中，美國醫療企業GE醫療（GE Health）昨（18日）宣布，計劃開發一種易於使用的AI輔助超聲波成像工具，並獲比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）超過4,400萬美元（約3.44億港元）的資助。

【醫療科技】港產VR醫療平台　設港式茶樓場景　增長者治療主動性

GE醫療稱，在2019年，全球有240萬名兒童在出生第一個月內死亡；在2020年，每日有近800名婦女死於與懷孕和分娩有關原因，其中約95%個案發生在中低收入國家。如果及早進行醫療干預，孕婦和兒童死亡大多是可以預防。而準確的醫學影像則是及時診斷、指導治療決策並改善治療結果的關鍵。

因此，該企計劃透過其收購的醫療科技公司Caption Health的技術，研發AI輔助超聲波成像自動評估工具。進一步擴大其現有的肺部AI超聲波技術開發項目的同時，將相關的新技術覆蓋範圍，擴大至孕婦及兒童護理上，為孕婦和兒童提供更有效的產科和肺部篩檢超聲波掃描。

據悉，Caption Health目前提供的心臟指導軟件，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准。在比爾及梅琳達蓋茲基金會的撥款支持下，該企將透過臨床驗證和監管提交來開發多種肺部超聲波技術和產科相關的演算法。

【生物科技】港產單細胞培養板+AI篩查　測高效癌症用藥組合

【醫療科技】激光脈衝貼片　檢測癌症潛在頑疾

責任編輯：殷凱怡

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