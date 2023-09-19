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【詭異新股？】內地「米樂集團」自揭上市編號與另一港股相撞　浩柏國際：雙方無業務關係、不排除採法律行動保聲譽

股市 18:41 2023/09/19

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【詭異新股?】內地「米樂集團」自揭上市編號與另一港股相撞　浩柏國際：雙方無業務關係、不排除採法律行動保聲譽

本網日前報道，內地一家名為「米樂集團」的公司，在8月底宣稱將以08431上市編號，在9月28日於港交所 （00388） 上市，並已於8月27日在廣州舉行上市發布會，但現時使用港交所上市編號08431是一家名為「浩柏國際」的上市企業，而且在港交所披露易網站上，同樣未見米樂集團申請在主板或GEM上市。詳細報道【可見此】

浩柏國際自2017年5月26日起於聯交所上市

浩柏國際周二發公告，指公司最近得悉有若干網上及媒體報道，聲稱米樂集團宣布其預計於9月28日在聯交所上市，並引述公司08431的股份代號，因此作出澄清，指截至公告日期可得資料，米樂集團與公司並無業務關係，而且米樂集團的關連人士亦非集團附屬公司或聯營公司，公司也沒有舉辦或出席米樂集團的上市發布會。

浩柏國際強調，公司自2017年5月26日起於聯交所上市，目前正尋求法律意見，不排除會採取法律行動以保護其聲譽及正當權益的可能性。

其他文章：【新股IPO】羅兵咸：上半年內地TMT企業IPO數量下滑　促流動性小組長遠助港股競爭力

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