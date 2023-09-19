【分析】港股沽空比率數據　忽然報廢？

據聯交所公布數據，港股今日沽空額157.74億元，佔大市成交762.32億元的20.7%，一般來說，沽空率高企，反映大戶在港股市場進行大量沽空操作，打擊大市動力，不過，沽空數據原來已失真。

以全日首五大沽空成交來說，盈富基金 （02800） 沽空達43.21億元，以及國指ETF （02828） 沽空達11.54億元，接着才是建行 （00939） 的4.43億元、騰訊 （00700） 的4.17億元，以及阿里巴巴 （09988） 的3.75億元。

據港交所的講法，ETF的沽空率高，是反映資金流入，因為買家於二手市場買入ETF時，ETF莊家會透過沽空操成來促成交易，其後ETF莊家才會向指數基金於一手市場申購單位來補倉，故沽空成交增，反而是反映資金流入。

自ETF通之後，盈富基金、國指ETF於港股通的成交大增，甚至超越騰訊 （00700） ，在北水湧入ETF之下，ETF莊家透過沽空操作提供貨源，變相谷大每日沽空成交額。

因此，一粒「總沽空成交額」便有兩種極端解讀，一是資金流入，另一是淡友因看淡後市的借貨沽空。以今日沽空成交157.74億元計，若撇除ETF基金的沽空成交，沽空成交便僅94.33億元，沽空比率12.4%，與原本的20.7%相距甚遠，投資者若要找尋撇除ETF基金的沽空成交，暫時需自行每日計算了。

【港交所專欄】打破ETF沽空比率的迷思

記者：譚志偉