【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽

有些人會因為人工低而考慮跳槽，為的是尋求更好的薪資待遇和發展機會。有網民在網上討論區發文，指自己已工作4年，正在公司內的市場行銷部門工作。樓主看到其他公司聘請有3至4年經驗的人，月薪都至少有3萬，然而自己月薪卻未夠3萬，因此感到自卑，便問網民應否跳槽。有人建議樓主要能夠加薪20至25%才好跳槽，也有人鼓勵樓主相信自己的價值，不要以薪水來定義自己。

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按圖看樓主經歷：

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網民都認為「市場行銷業就是這樣的」、「香港市場行銷業很刻薄的，在香港想工資高要看行業，例如：醫療、老師、社工、銀行。商科人如想工資高，而又不了做基金業，那就進銀行、四大會計師事務所吧。」

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有網民建議樓主跳槽，「如果你在現公司表現不是太差，跳槽時可以試試『企硬』，工資加20至25%才走，不然只會浪費一次跳槽機會」，網民續指「有些人覺得加一點點就要跳了，其實是對自己沒有信心」，又解釋這種心態是「老闆選擇我，是因為我是適合的人，那麼換個角度想，既然老闆想選擇我，我不也可以應爭取自己適合的職位嗎？」該網民續分享自己的跳槽經驗 ， 「 我當年遇到一份工作，它的薪酬預算最高是4萬，然後我開價4.3萬，那時候不被中介看好，但最後都有老闆賞識我，特別批准以4.3萬聘請我。」網民指，「所以有時對家壓價，未必代表你要就範，當他們要人，而你又適合，最終還是會請你」、「就算這家不請你，你還有『下家』、『下下家』、『下下下家』。」

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亦有網民鼓勵樓主「信心是自己找的，外面的人最『叻』就是打擊你，因為他們打擊你無沒有成本的，又能看你難堪，所以做好自己，找回自己價值就可以」、「如你要用工資定義自己，就會覺得『恆大普通科畢業4年就想月薪有3萬，不是吧？』如你沒有這樣想，那不用介意，夠用而且有投資、有儲蓄，可以慢慢來。」

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