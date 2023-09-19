【美國加息】東方匯理：料聯儲局明年下半年會有75點子減息空間

東方匯理財富管理首席投資官Alexandre Drabowicz表示，市場正推動美國將會陷入經濟衰退的預期，然而他認為衰退不會發生，而只是今年底至明年初會有收縮情況。他指，聯儲局對核心通脹的目標是2%，目前聯邦基金利率區間5.25厘至5.5厘，若扣除現時核心通脹率，實際利率水平頗高，若儲局希望保持1.5%的實質利率，加上該行所預期明年核心通脹率應降至3%，料聯儲局明年下半年會有75點子的減息空間。

他表示，與疫前相比，美國家庭在2021年夏季已積累2.3萬億美元的超額儲蓄，到今年第1季超額儲蓄仍約有1萬億美元的規模。加上美國的住宅建築商協會的市場指數，近月展現復甦迹象。他認為，仍然充裕的家庭儲蓄水平，加上房地產和股市上漲帶來的財富效應，對美國消費者是利好因素，而就業市場仍堅固，失業率低，故相信美國消費者能保持較長的彈性。

不過，他相信，儲局已完成其緊縮周期，指儲局已11次加息，讓儲局有時間看到加息的效果，雖然官員言論可維持鷹派，但事實上貸款標準已經收緊。歐洲央行上周加息，存款利率升至4厘，他認為，該息率已達到高位，但相信會維持較長時間，明年不會減息。

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記者：胡學能