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女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/09/20

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一名瑞士女遊客近日到意大利薩丁島高檔海鮮餐廳Gente di Mare用膳，點了一份售價200歐元（約1,670港元）的龍蝦意粉。但當她看到活生生的龍蝦時動了惻隱之心，決定親手將這隻龍蝦放生回大海。

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女遊客與丈夫到餐廳用膳，點了加泰羅尼亞風格的龍蝦配扁麵。餐廳老闆Antonio Fasolino從水箱取出一隻活龍蝦，並在廚房內稱重。

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Antonio再將龍蝦裝入透明的桶，來到這對夫婦桌前，告訴他們龍蝦重約兩公斤。

女遊客卻突然詢問，如果她從一定的高度將龍蝦放入海，龍蝦會否受傷。

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在場人士保證不會後，女遊客就輕力將龍蝦扔進餐廳旁邊的海面，而其丈夫與另一個人則在旁拍攝她放生龍蝦的過程。

龍蝦一落水就游走，而這名女遊客也表現興奮和喜悅。

Antonio坦言，他起初以為女遊客只是在開玩笑，其後相信對方是認真行善。

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責任編輯：鄭錦玲

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