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美樂花園全海景戶累減逾116萬　以每呎7968元易手

股樓投資 18:44 2023/09/19

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中原地產陳智生表示，聯儲局議息在即，不少業主加大減價力度，樓價跌勢加快。屯門美樂花園本月錄得2宗成交，呎價均低於8,000元，平均實用呎價7,889元，按月急挫11%。

陳智生表示，美樂花園6座高層E室，實用面積695平方呎，三房間隔，向西南，享全海景。業主今年6月於自由市場以670萬元放盤，期內多番調整叫價，累減116.2萬元，終以553.8萬元易手，折合實用呎價7,968元，較銀行估價低100萬元或15%。

陳智生指，買家為上車客，見最近樓價明顯回落，於是趁機置業，上址裝修企理，加上家人亦居於同屋苑，故迅速拍板承接。原業主於1983年以29.16萬元一手買入單位，持貨40年才轉售，相信扣除補地價後，獲利情況仍然理想。


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撰文 : 蔡子俊

二手市場 屯門 中原地產 美樂花園

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