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【中歐角力】德車廠平治：斷裂與中國聯繫將窒礙良性競爭　對全球汽車產業鏈構成風險

股市 18:02 2023/09/19

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【中歐角力】德車廠平治：斷裂與中國聯繫將窒礙良性競爭　對全球汽車產業鏈構成風險

歐盟委員會早前表示，會展開對中國電動車的反補貼調查，德國汽車巨擘平治（Mercedes-Benz）行政總裁Ola Källenius認為，開放市場是驅動成長及創造財富的動力來源，斷裂與中國聯繫將會窒礙良性競爭，以及全球汽車產業鏈構成風險，因此希望可以保持市場開放，讓所有市場參與者一同奮鬥。

德國外長Annalena Baerbock早前稱，歐盟一定要減少對中國的倚賴，並稱她支持歐盟的反補貼調查決定。

平治的零部件來自5大洲

Källenius表示，他從疫情中學懂的是，供應鏈相當脆弱，而平治的零部件來自5大洲，所以若以為可以將汽車市場劃分為完全無關的領域，這絕對是一個錯覺。

與Volkswagen及寶馬（BMW）一樣，中國是平治最重要的單一市場，佔平治銷售額約三分一。對於美國車廠出現罷工，Källenius指，他不預期平治的供應鏈會有重大變動，集團會確保公司保持競爭力，並在成本增加時提升競爭力。

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編輯：陳韻妍

港股 汽車 寶馬 平治 德國 歐盟
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