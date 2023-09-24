湯文亮：租金與樓價分道揚鑣

有一個說「一世租樓，不會買樓」的老友說，最近樓市很不對路，在過去6個月樓價下跌令到他非常開心，但到續租約時，業主竟然加租，他當然不服氣，但業主已經好有人情味，好多業主都不想租給年紀大的租客，就算租也是高於市值租金，叫老友留意下租務市場，在過去6個月，租金上升不少，而且還沒有停止的迹象，老友說世界是否變了，樓價下跌，租金反而上升。

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樓價與租金的關係

老友沒有打算買樓，所以不知道樓價與租金關係，一般來說，樓價上升租金亦會上升，不過，當中亦有例外，一個動盪，但又好容易賺錢的地方，不但外來人，就算本地人都不會買樓投資，樓價很難上升，但樓宇需求龐大，租金反而會上升，有人叫這是世紀末效應，就像解放前胡志明市，當時叫西貢，樓價平，租金貴，回報相當高，有不少香港人誤踩陷阱，包括粵劇紅伶新馬師曾，不過，正是世事如棋局局新，不能一本通書看到老，香港現在情況又不同。

大家都知道，香港有壓抑樓價辣招，香港人買第2個單位要付15%特別印花稅，外地人則要付30%，即使是專才，都要先付，7年後才退回，在這個情況下，只有那些沒有住宅單位的香港人，才可以買樓而不用繳付特別印花稅，如此單薄的購買力又如何能夠支撑樓市，與此同時，英國大開中門，無條件讓持有英國海外護照（BNO護照）人士移居英國，少說有30多萬人離開，當中有不少在香港是有自住單位的，雖然那些離開香港的人未必會賣出住宅物業，但或多或少總有人會賣樓，在單薄的購買力之下，樓價又怎能不跌。

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辣招令購買力疲弱

至於租金上升是因為有壓抑樓市辣招，由於外來專才或者來港讀書的內地人，他們不想繳付大筆的印花稅，最好辦法就是租樓，令到市場上購買力雖然疲弱，但租務市場澎湃，令到租金不斷上升，而且由於香港人買第2個住宅單位要付15%印花稅，基本上沒有人買樓收租，如果市場上的出租單位賣走，買家大多數會自住，便會少一個單位出租，在需求增加，供應減少情況下，租金上升是極之正常，千萬不要以為香港進入世紀末效應，沒有人願意買樓，寧願付多付租金租樓。

節錄自第828期《iMoney Wealth》鑑古知今

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