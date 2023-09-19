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日出康城LP6兩房戶842萬沽　4年帳面蝕58萬　貶值逾6%

股樓投資 18:02 2023/09/19

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將軍澳日出康城再錄蝕讓成交，有兩房單位近期以842萬元易手，持貨4年多，帳蝕58萬元。中原地產柯勇表示，LP6 1座高層C室，實用面積516平方呎，兩房間隔，另設儲物房，座向西南方，擁臨海景，最近以842萬元易手，實用呎價16,318元。

據了解，原業主於2019年4月以900萬元購入上址，持貨4年多，現轉手賬面需蝕58萬元離場。

談到近期市況，柯勇指，將軍澳本月至今暫錄約54宗成交，交投平穩，其中日出康城LP6佔2宗，平均實用呎價16,159元。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海傲灣 油塘 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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美樂花園全海景戶累減逾116萬　以每呎7968元易手

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