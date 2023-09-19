理大與兩家科創投資企業簽訂創新及科技合作備忘錄 響應「產學研1+計劃」  聚焦科研落地大灣區 

▲ 在廣州市委常委、黃埔區委書記、廣州開發區黨工委書記、廣州開發區管委會主任陳杰博士（後排左二）、理大常務及學務副校長黃永德教授（後排右二）、申萬宏源（香港）有限公司行政總裁梁鈞先生（後排左一），以及中楷集團董事長薛博然先生（後排右一）見證下，理大行政副校長盧麗華博士（前排中）、申萬宏源（香港）有限公司董事總經理（資產管理）王少華先生（前排左）、中楷香港持牌代表馮兆鴻先生（前排右）代表簽署創新及科技合作備忘錄，促進理大有潛質的科研項目在大灣區轉化落地。

為支持香港特區政府推出「產學研1+計劃」，香港理工大學（理大）與兩家知名企業簽署創新及科技合作備忘錄，促進理大有潛質的科研項目轉化，孵化具有一定規模的科技創新產業在粵港澳大灣區落地。廣州市委常委、黃埔區委書記、廣州開發區黨工委書記、廣州開發區管委會主任陳杰博士率團到訪理大，與大學管理層及科研團隊就創科平台建設、人才培養及成果轉化議題共商良策。隨團包括來自廣州市黃埔區官員及企業高層代表。

▲ 廣州市委常委、黃埔區委書記陳杰博士先生率團到訪理大，與大學管理層及科研團隊就創科平台建設、人才培養及成果轉化議題共商良策。

簽約儀式昨日（9月14日）於理大校園舉行。理大與申萬宏源投資管理（亞洲）有限公司（申萬）、中楷資本有限公司（中楷）簽訂三方合作備忘錄，促進大學將更多具有「從零到一」基礎的科研成果商品化，發揮創科對社會帶來的裨益。在廣州市委常委、黃埔區委書記、廣州開發區黨工委書記、廣州開發區管委會主任陳杰博士、理大常務及學務副校長黃永德教授、申萬宏源（香港）有限公司行政總裁梁鈞先生，以及中楷集團董事長薛博然先生見證下，由理大行政副校長盧麗華博士、申萬宏源（香港）有限公司董事總經理（資產管理）王少華先生、中楷香港持牌代表馮兆鴻先生代表簽署。

理大行政副校長盧麗華博士表示：「理大向來秉承校訓『開物成務、勵學利民』的精神，培育具備創新創業思維的未來領袖，積極推動研究成果的轉化和實際應用，造福社會。此次理大與申萬宏源香港和中楷資本集團的合作，將充分發揮三方的科研、資金、市場和項目資訊等優勢，促進理大潛在的科研項目轉化，孵化具有一定規模的科技創新產業，在粵港澳大灣區落地生根。」

申萬宏源（香港）有限公司行政總裁梁鈞先生表示：「申萬宏源（香港）作為中資券商在港主要機構之一，深耕香港市場近三十載，服務在港居民及企業，圍繞『投資+投行+財富管理』的綜合發展模式，不斷為香港資本市場和創科企業創造價值。本次藉助香港創科政策及理大的產學研積累，將繼續踐行服務香港創科市場的發展理念，於各方一起營造積極的創科氛圍及活躍創科市場。」

中楷集團董事長薛博然先生表示：「廣州開發區始終堅持創新驅動發展戰略，大力推進科技創新和產業升級。理大是一所具有世界影響力的學府，一直致力於科技創新和人才培養，科研成果轉化更是走在國際前列。申萬宏源是國內領先的產業投資機構。中楷集團紮根於大灣區，近年來一直致力於促進香港與灣區其他城市在科技創新、教育、金融等方面的全方位融合。本次三方合作的主要目的就是促進理大的先進研究成果在大灣區，特別是在廣州開發區的落地及產業化，為大灣區的高品質發展添磚加瓦。」

▲ 為支持香港特區政府推出「產學研1+計劃」，理大、申萬及中楷將攜手促進大學將更多具有「從零到一」基礎的科研成果商品化，發揮創科對社會帶來的裨益。

由香港特區政府設立一百億元的「產學研1+計劃」，將以配對形式資助有潛質成為初創企業的大學研發團隊進行科研成果轉化。申萬及中楷雙方合作的基金計劃預留一億五千萬港元用作投資理大的科研項目，三方共同會將項目推薦予香港特區政府，並申請政府的資金支持。理大亦是香港第一所與申萬及中楷建立夥伴關係的院校。

是次合作亦擬定透過洽談對接、與當地政府探討提供初創孵化支援、共建實驗室等，攜手推動理大科研項目落地大灣區，從而激勵更多產學研協作，推動下游的產業發展，提升香港整體的創科水平。

▲ 廣州市黃埔區政企代表團亦有參觀理大的科研設施，包括獲國家科學技術部批准成立的化學生物學及藥物研發國家重點實驗室。

廣州市黃埔區政企代表團亦有參觀理大的科研設施，包括獲國家科學技術部批准成立的化學生物學及藥物研發國家重點實驗室，亦到訪工業中心與航空服務研究中心，了解理大在不同研究領域上達世界級水平的科研技術。

未來，理大將繼續與內地政企緊密相連，透過參與具影響力的科研項目及技術轉移，融入國家發展，全力配合香港建設成為國際創科中心。

(特約)