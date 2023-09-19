油價續升 雪佛龍CEO：油價或回到100美元水平

油價持續上升，雪佛龍（CVX）行政總裁Mike Wirth接受彭博訪問時表示，他相信油價可能回到每桶100美元的水平，這是一年多來從未見過的。

投資者忽視了對中國經濟增長和歐洲經濟低迷的擔憂，轉而關注供應緊張的狀況，從而推動了油價的飆升。俄羅斯和沙特阿拉伯都減少石油產量，加劇價格上漲的壓力。原油價格上周大幅上漲，最終創下11月以來的最高水平。

雖然Wirth承認每桶100美元的油價可能對美國和全球經濟產生負面影響，但他指出，盡管全年油價上漲，美國經濟仍然保持相對健康。他表示，經濟的基本驅動力似乎很強勁。雪佛龍沒有改變其對石油價格的長期預期，但Wirth承認，自疫情爆發以來，市場存在不可預測性和波動性。

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