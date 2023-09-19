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耶倫：無跡象表明美國陷衰退 警告政府停擺風險

環球政經 16:00 2023/09/19

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）對美國經濟表示樂觀，聲稱她沒有看到即將出現衰退的跡象。

耶倫在聯合國大會上接受訪問時，強調了正面的經濟指標，包括強勁的勞動力市場和通脹下降。她還承認解決全球問題的重要性，如氣候變化和俄羅斯與烏克蘭持續衝突導致的食品價格上漲。

耶倫強調，拜登政府承諾與多邊開發銀行合作，為氣候變化倡議調動資源，並密切關注天然氣價格，以確保美國人在近期油價上漲的情況下能夠負擔得起。

不過，耶倫也對美國政府停擺的潛在影響表示擔憂，敦促國會在9月30日截止日期之前為政府提供資金並保持其開放。她指出，停擺可能危及國內經濟的發展勢頭，生產者價格指數（PPI）等指標顯示，國內經濟已經出現了積極的增長跡象。


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撰文 : 林斯凱

耶倫 經濟 美國 通脹
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