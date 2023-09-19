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【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價 一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
Hot Talk 17:36 2023/09/19
香港迪士尼樂園加價。從9月20日起，迪士尼樂園一日門票將分為4類級別，由現有3個級別增加一級。迪士尼樂園全新設計的「第4級別」，適用於年內最繁忙日子，標準票價為879元，較原有最高級別的「特定高峰日子」票價759元，高出16%。香港迪士尼樂園前一次加價為2019年6月，當時一日標準門票由619元加至639元，而該入門級門票價格在今次加價中不受影響。
迪士尼樂園門票安排（9月20日起生效）
|類別
|原有名稱
|正規門票
（12歲至64歲）
|小童門票
（3歲至11歲）
|原有票價
|新票價
|原有票價
|新票價
|第1級別
|普通日子
|639元
|639元
|475元
|475元
|第2級別
|高峰日子
|699元
|719元
|524元
|539元
|第3級別
|特定高峰日子
|759元
|799元
|569元
|599元
|第4級別
|-
|-
|879元
|-
|659元
長者1日門票售價為港幣100元，合資格殘疾人士可繼續享有七折購買1日門票，適用於所有級別。
香港居民於2023年11月15日或之前以原有票價購買1日門票。
迪士尼年票「奇妙處處通」會籍票價改變
|迪士尼年票銀卡
|迪士尼年票金卡
|迪士尼年票白金卡
|小童
|998元→1088元
|1668元→1818元
|3078元→3368元
|學生
|998元→1148元
|1668元→1918元
|3078元→3558元
|成人
|1348元→1468元
|2338元→2558元
|4278元→4678元
|長者
|316元
|525元
|890元
迪士尼表示，現有會員可享用優惠價格續會，比新價格節省最多可達400元，而［香港居民專享］新會員可用原有價格購買全新「奇妙處處通」會籍。
以目前迪士尼樂園網上預訂系統所見，「第1級別」主要適用於星期一至四，「第2級別」主要適用於星期五至星期日、部分星期一、公眾假期票價，「第3級別」則包括中秋、國慶假期以至是萬聖節當日。截至12月20日為止，暫未有日子被歸類為「第4級別」。
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