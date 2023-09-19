【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）

▲ 【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價 一日門票分4級、最貴879元

香港迪士尼樂園加價。從9月20日起，迪士尼樂園一日門票將分為4類級別，由現有3個級別增加一級。迪士尼樂園全新設計的「第4級別」，適用於年內最繁忙日子，標準票價為879元，較原有最高級別的「特定高峰日子」票價759元，高出16%。香港迪士尼樂園前一次加價為2019年6月，當時一日標準門票由619元加至639元，而該入門級門票價格在今次加價中不受影響。

迪士尼樂園門票安排（9月20日起生效）

類別 原有名稱 正規門票

（12歲至64歲） 小童門票

（3歲至11歲） 原有票價 新票價 原有票價 新票價 第1級別 普通日子 639元 639元 475元 475元 第2級別 高峰日子 699元 719元 524元 539元 第3級別 特定高峰日子 759元 799元 569元 599元 第4級別 - - 879元 - 659元

長者1日門票售價為港幣100元，合資格殘疾人士可繼續享有七折購買1日門票，適用於所有級別。

香港居民於2023年11月15日或之前以原有票價購買1日門票。

迪士尼年票「奇妙處處通」會籍票價改變

迪士尼年票銀卡 迪士尼年票金卡 迪士尼年票白金卡 小童 998元→1088元 1668元→1818元 3078元→3368元 學生 998元→1148元 1668元→1918元 3078元→3558元 成人 1348元→1468元 2338元→2558元 4278元→4678元 長者 316元 525元 890元

迪士尼表示，現有會員可享用優惠價格續會，比新價格節省最多可達400元，而［香港居民專享］新會員可用原有價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

以目前迪士尼樂園網上預訂系統所見，「第1級別」主要適用於星期一至四，「第2級別」主要適用於星期五至星期日、部分星期一、公眾假期票價，「第3級別」則包括中秋、國慶假期以至是萬聖節當日。截至12月20日為止，暫未有日子被歸類為「第4級別」。

相關文章：

【新世界系】新世界及香港迪士尼簽備忘錄提升大嶼山玩樂體驗 合作涵蓋將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面

香港迪士尼明日起加價3% 成人門票639元