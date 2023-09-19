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【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）

Hot Talk 17:36 2023/09/19

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【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元

香港迪士尼樂園加價。從9月20日起，迪士尼樂園一日門票將分為4類級別，由現有3個級別增加一級。迪士尼樂園全新設計的「第4級別」，適用於年內最繁忙日子，標準票價為879元，較原有最高級別的「特定高峰日子」票價759元，高出16%。香港迪士尼樂園前一次加價為2019年6月，當時一日標準門票由619元加至639元，而該入門級門票價格在今次加價中不受影響。

迪士尼樂園門票安排（9月20日起生效）

類別原有名稱正規門票
（12歲至64歲）		小童門票
（3歲至11歲）
原有票價新票價原有票價新票價
第1級別普通日子639元639元475元475元
第2級別高峰日子699元719元524元539元
第3級別特定高峰日子759元799元569元599元
第4級別--879元-659元

長者1日門票售價為港幣100元，合資格殘疾人士可繼續享有七折購買1日門票，適用於所有級別。 

香港居民於2023年11月15日或之前以原有票價購買1日門票。

迪士尼年票「奇妙處處通」會籍票價改變

 迪士尼年票銀卡迪士尼年票金卡迪士尼年票白金卡
小童998元→1088元1668元→1818元3078元→3368元
學生998元→1148元1668元→1918元3078元→3558元
成人1348元→1468元2338元→2558元4278元→4678元
長者316元525元890元

迪士尼表示，現有會員可享用優惠價格續會，比新價格節省最多可達400元，而［香港居民專享］新會員可用原有價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

以目前迪士尼樂園網上預訂系統所見，「第1級別」主要適用於星期一至四，「第2級別」主要適用於星期五至星期日、部分星期一、公眾假期票價，「第3級別」則包括中秋、國慶假期以至是萬聖節當日。截至12月20日為止，暫未有日子被歸類為「第4級別」。

開市追揸沽

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