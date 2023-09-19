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Starbucks被控水果飲品不含水果 法院受理集體訴訟

環球社會熱點 17:36 2023/09/19

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連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）推出的水果飲品星冰爽（Refresher），遭美國消費者集體指控飲品中沒有水果成分，違反各州消費者保護法。Starbucks申請駁回訴訟，但曼哈頓法院裁定Starbucks必須面對相關訴訟。

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原告指Starbucks的星冰爽飲品在美售價介乎3.95美元至5.95美元，但主要成分只有水、濃縮果汁和糖，質疑該公司以誤導性的產品名稱向顧客收取過高價錢。

原告更聲稱他們支付高價，是因他們相信飲品中含有真正的芒果和百香果等水果。

Starbucks要求駁回此案，指任何理性的消費者都不會被產品名稱誤導，強調飲品名稱中的水果為描述口味而非成分，餐牌是根據產品口味作準確宣傳，而咖啡調配師也能為顧客解惑。

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但曼哈頓法官克羅南（John Cronan）駁回Starbucks的要求，指冰抹茶拿鐵等部分飲品的確以其實際含有的成分命名，一大部分普通消費者或會遭產品名稱誤導。

但法官駁回了詐欺及不當得利指控，認為沒有證據顯示Starbucks有意欺騙消費者。

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責任編輯：鄭錦玲

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