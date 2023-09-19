海傲灣一房戶505萬沽　呎售1.91萬　4年蝕168.5萬

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日出康城LP6兩房戶842萬沽 4年帳面蝕58萬 貶值逾6%
二手樓價持續調整，油塘海傲灣有一房單位業主決定止蝕離場，持貨4年，帳面蝕168.5萬元離場。
美聯物業陳春輝說，海傲灣1B座高層E室，實用面積264平方呎，一房間隔，望優質海景，原叫價668萬元，終減價163萬元，以505萬元易手，實用呎價約19,129元。
資料顯示，原業主於2019年5月以673.5萬元購入上址，持貨4年多，現帳面蝕168.5萬元離場。
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撰文 : 黃卓賢