【求婚旺季】求婚三寶 驚男朋友買假鑽石? 4C以外 認住呢幾個關鍵字可以 保證買到天然鑽石 !

隨著求婚旺季的來臨，許多人都在為如何給伴侶一個驚喜而煩惱。例如在購買求婚戒指時，不少男士會擔心遇到假鑽石的情況。除了「4C」（切工、重量、凈度和顏色）之外，到底作為消費者又有何保障呢 ?

「鑽石一直以來被視為永恒的象徵，每一顆都是獨一無二、地球上無可取替的天然傑作。在中國，以至亞洲地區的文化中，消費者講求「去偽存真」，只有真實、獨特的天然鑽石才能象徵永恒的愛和承諾，給予他們無可取締的情感價值。」

正正因為如此，在結婚這個神聖的事是，一顆又純又真的鑽石是不可缺少的，但近年人造鑽石出現市場，令消費者有所誤導。香港珠寶首飾業商會將聯同業界夥伴攜手加強宣傳及推廣，教育大眾天然鑽石的獨特意義，讓他們有足夠資訊作出明智的選擇。

鑽石總會和天然鑽石協會今日舉辦傳媒午宴，為疫後各國珠寶業代表雲集香港，提供交流及探索合作機會，並向大眾及業界推廣天然鑽石的同時致力維護消費者權益。

推出「天然鑽石品質保證」

近年不少人工鑽石品牌湧現，惟不少消費者未能分辨人工鑽石和天然鑽石。針對這一現象，香港鑽石總會自2015 年便推出「天然鑽石品質保證」（“Natural Diamond Quality Assurance”）標誌計劃，參與商戶多達31個品牌、逾300間零售商舖，他們承諾店內只售天然鑽石，不會同時售賣合成鑽石。消費者只要認住標誌，光顧這些商戶，購買首飾時就能安心及有保障。

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責任編輯：陳玉蓮