  • 31°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】本港6至8月失業率為2.8%、與5至7月相同　建造業、運輸業和保險業失業率跌幅較大

宏觀解讀 17:01 2023/09/19

分享：

分享：

【香港經濟】本港6至8月失業率為2.8%、與5至7月相同　建造業、運輸業和保險業失業率跌幅較大

政府統計處發表6至8月勞動人口統計臨時數字，經季節性調整的失業率為2.8%，與5至7月的數字相同；6至8月失業人數（不經季節性調整）為11.21萬人，與5至7月的11.17萬人大致相若。就業不足率方面，則由5至7月的1.1%，下跌至6至8月的1%，期內就業不足人數則減少約1600人，至3.89萬人。

旅遊業和本地消費未來數月續支持勞工市場

與5至7月比較，6至8月各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。
 
總就業人數上升至371.45萬，增加約6500人；同期總勞動人口亦上升至382.66萬人，增加約6900人。
 
勞工及福利局局長孫玉菡指，建造業、運輸業和保險業失業率下跌尤其明顯，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%，相信訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場。

相關文章：【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10%　本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動

相關文章：【香港經濟】香港7月CPI按年升1.8%、略低於6月　外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅

開市追揸沽

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 失業 勞工及福利局 政府統計處 香港 人口 失業率
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐

下一篇文章

【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10%　本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微升1點、納指期貨跌5點（不斷更新）
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微升1點、納指期貨跌5點（不斷更新）
【十一黃金周】内地連放8日　攜程：國内旅遊預訂增4倍、出境遊飈20倍　哪些是熱門旅遊目的地？
【十一黃金周】内地連放8日　攜程：國内旅遊預訂增4倍、出境遊飈20倍　哪些是熱門旅遊目的地？
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【港股市況】恒大挫近一成、融創轉跌4%　四大內銀升1%至3%　恒指升66點、成交不足800億（不斷更新）
【港股市況】恒大挫近一成、融創轉跌4%　四大內銀升1%至3%　恒指升66點、成交不足800億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款