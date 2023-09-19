▲ 【香港經濟】本港6至8月失業率為2.8%、與5至7月相同 建造業、運輸業和保險業失業率跌幅較大

政府統計處發表6至8月勞動人口統計臨時數字，經季節性調整的失業率為2.8%，與5至7月的數字相同；6至8月失業人數（不經季節性調整）為11.21萬人，與5至7月的11.17萬人大致相若。就業不足率方面，則由5至7月的1.1%，下跌至6至8月的1%，期內就業不足人數則減少約1600人，至3.89萬人。

旅遊業和本地消費未來數月續支持勞工市場

與5至7月比較，6至8月各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。



總就業人數上升至371.45萬，增加約6500人；同期總勞動人口亦上升至382.66萬人，增加約6900人。



勞工及福利局局長孫玉菡指，建造業、運輸業和保險業失業率下跌尤其明顯，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%，相信訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場。

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編輯：陳韻妍