傲玟連錄11宗招標成交　項目獲各主要銀行承做按揭

原由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有、但已被接管的何文田傲玟，以招標形式售出共11伙，套現近2.8億元。仲量聯行有限公司資深董事李遠峰稱，項目亦獲各主要銀行承做按揭，相信未來將錄得更多造價理想的成交。

李遠峰表示，是次招標迄今收到共23份標書，當中11份標售成功，成交呎價均符合現時市價水平。是次成功出售的11個單位，成交金額介乎1,668.2萬至3,163.5萬元，成交呎價1.9萬至2.22萬元。最高成交價為第2座23樓B室，實用面積1,425平方呎，售價3,163.5萬元，最高呎價22,200元。

其中項目的2座9樓A室，為實用面積1,403平方呎的三房單位，最新成交價約2,777.94萬元，呎價1.98萬元。而單位對落一層的2座8樓A室，則於2019年11月以4,349.3萬元售出，反映高一層單位在3年多後大幅賣平近36%。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】有國策 有辦法？

同場加映【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機