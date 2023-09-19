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傲玟連錄11宗招標成交　項目獲各主要銀行承做按揭

股樓投資 17:42 2023/09/19

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原由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有、但已被接管的何文田傲玟，以招標形式售出共11伙，套現近2.8億元。仲量聯行有限公司資深董事李遠峰稱，項目亦獲各主要銀行承做按揭，相信未來將錄得更多造價理想的成交。

李遠峰表示，是次招標迄今收到共23份標書，當中11份標售成功，成交呎價均符合現時市價水平。是次成功出售的11個單位，成交金額介乎1,668.2萬至3,163.5萬元，成交呎價1.9萬至2.22萬元。最高成交價為第2座23樓B室，實用面積1,425平方呎，售價3,163.5萬元，最高呎價22,200元。

其中項目的2座9樓A室，為實用面積1,403平方呎的三房單位，最新成交價約2,777.94萬元，呎價1.98萬元。而單位對落一層的2座8樓A室，則於2019年11月以4,349.3萬元售出，反映高一層單位在3年多後大幅賣平近36%。


【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
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撰文 : 蔡子俊

傲玟 何文田 潘蘇通 高銀 仲量聯行 高銀金融（00530） 私人屋苑

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