Starbucks被告幾款果汁沒有生果 原告：誤導性名稱導致被多收錢

Starbucks（SBUX）周一（18日）面對一項訴訟，其聲稱Starbucks的幾款清新水果飲料缺少水果。曼哈頓的美國地區法官克羅南（John Cronan）駁回了Starbucks提出的駁回擬議集體訴訟中11項索賠中的9項的請求，稱「相當一部分合理的消費者」會期望他們的飲料名稱中含有水果成分。

消費者抱怨Starbucks的芒果火龍果、芒果火龍果檸檬水、鳳梨百香果、鳳梨百香果檸檬水、草莓巴西莓和草莓巴西莓檸檬水提神飲料不含廣告中的芒果、百香果或巴西莓。

原告紐約阿斯托里亞的Joan Kominis和加州費爾菲爾德的Jason McAllister,說，主要成分是水、濃縮葡萄汁和糖，Starbucks的誤導性名稱導致他們被多收錢。 他們說，這違反了他們州的消費者保護法。

總部位於西雅圖的Starbucks在尋求駁回訴訟時說，產品名稱描述的是飲料的口味，而不是其成分，而且其菜單板準確地宣傳了這些口味。它又表示，合理的消費者不會感到混淆，如果消費者有疑問，Starbucks的咖啡師可以「充分消除」任何混淆。



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但法官表示，與「雲呢拿」一詞（許多訴訟的主題）不同，「法庭上沒有任何證據表明，「芒果」、「百香果」和「巴西莓」是通常被理解為代表一種風味而不代表該成分的術語」

克羅南也表示，由於Starbucks的其他產品名稱中含有成分，例如冰抹茶拿鐵中含有抹茶成分，蜂蜜柑橘薄荷茶中含有蜂蜜和薄荷成分，因此造成混淆是可以理解的。

法官認為沒有證據證明Starbucks有意欺詐消費者，因此駁回了一項欺詐索賠和一項不當得利索賠。Starbucks在聲明中稱，訴訟中的指控「不準確且毫無根據」，並表示期待為自己辯護。

訴訟始於 2022 年 8 月，聲稱至少要賠償 500 萬美元。 原告律師阿比里（Robert Abiri）說，他對這一判決感到高興，並期待代表擬議的集體。

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記者：張瑋婷