【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10%　本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動

▲ 【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價將於現水平再跌10%

本港樓價在高息環境下受壓，瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova表示，本港自今年開關後，零售業有起色，但其餘兩大經濟支柱金融服務業及房地產市場仍然受壓，相信與本港貨幣政策與美國掛勾，但商業周期與中國經濟關聯度較大有關，因此拖累本港樓市表現，預期年本港樓價會由高位回落兩位，以現水平計，樓價仍有約10%下跌空間。

「預期本港樓價不會急跌，但面對周期性挑戰下，樓價將逐步回落。」

樓價回落反增加香港的競爭力

Carlos Casanova指，美息在高位徘徊更長時間，加上需求疲弱，經濟活動減少，對樓價構成壓力，但他認為，本港樓價偏高，有能力獨立置業的港人不多，故樓價回落反而令整個樓市更健康，亦會增加香港的競爭力。瑞聯銀行預期，今年本港經濟增長4%。

瑞聯銀行董事總經理兼北亞股票業務主管林燕認為，今次加息周期中，並非所有本港發展商都有充分準備，部分發展商在高息環境下，願意犧牲利潤率，也想加快資金回籠。她續稱，現時本港地產股的市帳率已回落至0.2至0.4倍，即30年低位，大幅份負面因素已反映，相信未來會有更多股本回購或大股東增持行動出現。

對住宅及寫字樓市場看法審慎

林燕指，早前多家銀行調高按息上限後，目前按息已達4.125厘，該行對住宅市場及寫字樓租賃市場前景持審慎看法，目前寫字樓市場處於下行周期，而新增寫字樓供應中，平均預售率只有約27%。

瑞聯環球外匯策略主管Peter Kinsella補充，現時全球利率高企，各地樓市都面對困難，過去15年低息推高樓價的日子不再，樓市將回復正常，這是一個結構性轉變。

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記者：陳韻妍