【夜經濟】香港街市旗下21個街市推出「秋月共賞」 去17街市食宵夜送iPhone 15 ? 仲推1,000款宵夜限定優惠

中秋節即將到來，香港街市旗下的21個街市從今日起至10月2日推出名為「秋月共賞」的六重優惠活動。其中，12個街市設有「中秋燈謎戰」，而青衣市場則打造了以中國傳統孔明燈為主題的「花燈海」，讓市民可以放天燈許願，祝福親朋好友平安健康。

另外，為響應政府的「香港夜繁華」活動，香港街市旗下的17個街市的小食街將在9月25日至10月24日期間的晚上8點半後設為「夜消MORE」時段，部分餐館不僅營業至淩晨，還提供超過千種宵夜限定優惠，以及價值超過150萬元美食電子現金券的大派送。而在最高消費的前5名香港街市會員中，還有機會贏得一部iPhone 15（256GB）。

優惠一

指定商戶最高消費次數送中秋福袋

海鮮或凍肉或水果檔累計消費次最高的15位香港街市會員將免費獲贈安記鮑魚福袋一個（價值$143）；而每個街市累計消費次最高的兩位香港街市會員更可額外獲贈安記元貝XO醬一樽 （價值$55）。



優惠二

消費送積分 （總值超過100萬積分）

香港街市電子會員每階段任何五日每日消費滿$40 ，可額外獲贈10分；成功獲取三期積分的會員再額外獲得20分，每個街市限1,000名額，立即把握機會，贏取高達50分額外積分！

第一及二階段：即日起至9月24日

第三階段：9月25至10月1日

優惠三

低至450分換領超過17款月餅

香港街市電子會員可於香港街市手機應用程式以低至450分，免費換領17款人氣月餅，包括：恆香老餅家、榮華餅家、奇華餅家、Häagen-Dazs等。

優惠四

低至1,200分換領中秋應節水果

香港街市電子會員可以低至1200分換領中秋應節水果，或以優惠價選購兼獲積分回贈。

優惠五

限定中秋優惠 1,500個

香港街市全線推出超過1500個中秋優惠，包括燒肉/火鍋/海鮮等中秋限定套餐，低至半價。

優惠六

猜燈謎打卡贏禮品

12個香港街市推出猜燈謎送禮品及打卡贏禮品，包括: 青衣市場、香港街市(逸東邨)、啟田市場、竹園市場、啟業市場、沙角市場、恆安市場、M.C. BOX隆亨市集、茵怡市場、寶林市場、廣源市場、本灣市場

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責任編輯：陳玉蓮