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文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成

股樓投資 16:48 2023/09/19

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有發展商「要錢唔要貨」，選擇以「蝕本價」推盤，由建灝地產發展的九龍城文曜今公布項目首批單位定價，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣直言「首批單位賣一間蝕一間」。首批單位的折實平均呎價為18,488元，而項目的成本呎價約20,600元，對比下低逾一成。

首張價單涉及31伙，實用涵蓋一房至三房戶型，項目高中低層的單位都有包含在內。發展商按戶型提供最高25%或27%的折扣優惠，折實入場價548.8萬元。鄭智荣表示，是次開價為同一校網中近9年以來最平，證明公司推盤並不是要「賺盡」。

鄰近的全新盤碧桂園瓏碧，於去年5月以折實平均呎價24,520元推出首批單位，雖然當時樓價仍未明顯進入下降軌，但是次文曜首批定價要較其低近25%。

他續稱，項目示位昨日起對外開放，即日錄約800參觀人次，項目將於本月內發售。對於項目銷情，他指具有信心，亦預料未來12個月樓價有5至10%升幅，全因本港逐步復常且地少人多，加上預期息口快將見頂，故未來樓價將向上。

 


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撰文 : 蔡子俊

文曜 九龍城 建灝 私人屋苑

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