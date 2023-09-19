【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !

10 月 1 日國慶日，特區政府及商界推出一連串優惠和節慶活動。除了十一煙花匯演之外，當日更有超過 60 間戲院門票半價；小童可用八達通免費乘搭港鐵重鐵服務，包括羅湖及落馬洲的過境路綫，另外亦可免費乘搭九巴、龍運日間巴士路線。活動及優惠眾多，今次為大家整合懶人包，讓你一次過看清楚10月1日當日有甚麼優惠。

1.超過60間戲院半價 2.小童八達通乘客可以免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境，以及免費乘搭九巴龍運日間路線 3.過千間食肆有折扣 4.10月1日至7日本地魚菜直送及荃灣實體店74折 5.康文署轄下設施免費使用，包括絕大部份公眾泳池 6.免費參觀科學館、太空館常設展覽，科學館專題展覽 7.濕地公園免費開放 8.電車免費乘搭 9.尖沙咀灣仔、北角觀塘渡輪免費 10.港鐵的輕鐵、港鐵巴士免費乘搭 11.9月底到10月初，免費享用活化歷史建築夥伴計畫額外導賞團 12.10月1日不同商場、街市有優惠 13.環保署轄下綠在區區額外積分

由於當日是假期，想享用免費活動，記得提早規劃行程，例如免費遊覽濕地公園、參觀香港太空館常設展覽、科學館常設及專題展覽等活動可以選擇較少人的時段。另外，亦可以安排參觀後享用康文署設施，包括室內外康體場所，記得要預早時間。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

【香港迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 港人優先場如何訂 ? (記者率先帶大家參觀現場) 拆解迪士尼樂園門票貴得有理 ?詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11



【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程 【按此】



【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合 詳見 【下一頁】



陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮