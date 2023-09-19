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【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !

理財智慧 16:41 2023/09/19

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10 月 1 日國慶日，特區政府及商界推出一連串優惠和節慶活動。除了十一煙花匯演之外，當日更有超過 60 間戲院門票半價；小童可用八達通免費乘搭港鐵重鐵服務，包括羅湖及落馬洲的過境路綫，另外亦可免費乘搭九巴、龍運日間巴士路線。活動及優惠眾多，今次為大家整合懶人包，讓你一次過看清楚10月1日當日有甚麼優惠。

1.超過60間戲院半價

2.小童八達通乘客可以免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境，以及免費乘搭九巴龍運日間路線

3.過千間食肆有折扣

4.10月1日至7日本地魚菜直送及荃灣實體店74折

5.康文署轄下設施免費使用，包括絕大部份公眾泳池

6.免費參觀科學館、太空館常設展覽，科學館專題展覽

7.濕地公園免費開放

8.電車免費乘搭

9.尖沙咀灣仔、北角觀塘渡輪免費

10.港鐵的輕鐵、港鐵巴士免費乘搭

11.9月底到10月初，免費享用活化歷史建築夥伴計畫額外導賞團

12.10月1日不同商場、街市有優惠

13.環保署轄下綠在區區額外積分

由於當日是假期，想享用免費活動，記得提早規劃行程，例如免費遊覽濕地公園、參觀香港太空館常設展覽、科學館常設及專題展覽等活動可以選擇較少人的時段。另外，亦可以安排參觀後享用康文署設施，包括室內外康體場所，記得要預早時間。

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責任編輯：陳玉蓮

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