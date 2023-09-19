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英國利率上調傷害近一半小型企業 零售商 旅館業是受影響最嚴重行業

環球政經 12:33 2023/09/19

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周一（18日）公佈的一項調查顯示，在英國央行預計於本周晚些時候連續第15次升息之前，較高的借貸成本正在傷害英國近一半的小型企業 。

英國商會（British Chambers of Commerce）稱，在其調查的企業中，46%的企業表示迄今為止的利率上調產生了負面影響，45%的企業表示沒有受到直接影響。零售商和旅館業是受影響最嚴重的行業之一。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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英國商會總幹事哈維蘭（Shevaun Haviland）說，由於債務負擔加重，企業投資受到阻礙。她說：「英倫銀行已經表示利率接近頂峰。 企業本週需要明確和確定的訊息，即結束借貸成本壓力真的指日可待。」

英國央行預計將在周四（21日）把銀行利率從5.25%上調至5.5%，延續其從2021年12月開始的貨幣政策緊縮，以試圖抑制經濟中的通膨壓力。 但許多經濟學家和投資者認為，英國央行將在周四的預期舉措後暫停升息。

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責任編輯：張瑋婷

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