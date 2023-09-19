【日圓定存】日圓定存超高息6.9厘倒數 花旗料圓滙最快半年內衝上130

▲ 花旗料日本於兩年後才結束負利率

本周堪稱超級央行周，除了全球聚焦本港時間周四（9月21日）聯儲局公布議息結果是否凍息外，當天英國也議息，花旗料英倫銀行作壓軸加息0.25厘。周五（22日）輪到日本議息，市場普遍預期日央行將按兵不動，花旗更料日本於兩年後才恢復零息，且料最快未來半年日圓將重上130。

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次日央行會議或不會有任何政策變動，料2025年才會結束負利率政策；美元兌日圓於3個月內預測為148，未來6至12個月預測為130。

星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，由於日本央行行長植田和男多次強調需要看到日本物價和工資持續增長，才會考慮調整貨幣政策。目前，日本實際現金收入持續錄得負增長，況且上次央行會議剛調整債券孳息曲線控制政策（YCC），故此本周五議息再調整的機會不大。

日圓滙價今天（19日）報147，李若凡又認為，日本今年内未必會加息，暫時預計日圓在143.5至148.85區間内波動。

去年日本共斥650億美元（折合逾5070億港元）入市撑日圓，可惜今年8月起圓滙展新跌浪，跌穿145，觸及去年9月的干預水平，最低見147.87。

然而，9月9日「讀賣新聞」首次訪問植田，報道暗示央行擬退市，詎料一語掀波瀾，市場解讀央行提早於明年初告別負利率，一度刺激圓滙抽升逾1%，升穿146，高見145.91，每百日圓兌港元重上5.37。

渣打料日圓滙價或下試150

惟未幾有關方面急澄清未擬逆轉幣策，日圓又再眨至147.9近一年低位。渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖昨對媒體說，日央行其他官員為植田突偏鷹言論急撲火，料日圓或有機再下試150，故哈日族毋須急於「唱YEN」。

此外，渣打香港 （02888） 、大新 （02356） 、大眾銀行、華僑銀行及南商皆有提供日圓定期存款。惟追息族注意，恒生 （00011） 提供7天年息6.9厘、以及花旗1個月年息5厘等短存，皆於9月底到期。

至於短期走勢，華僑銀行經濟師姜靜認為，植田的鷹派言論，上周一（9月11日）曾令日圓一度升破146，且令日本10年期國債孳息率升穿0.7厘的9年多高位，造空盤慌忙清倉。惟日本經濟走弱、日美息差擴大，以及油價高企續為日圓帶來壓力，但須留意當局可能入市干預的風險，料圓滙短線在146到149徘徊；未來兩周每百日圓兌港元在5.28至5.39浮沉。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪