【港股追蹤】恒指公司：港股去年回購金額增175% 年初至今735億 全年料達929億

恒指公司公布，2023年初至今（截至9月15日），港股回購金額達735億元，佔去年全年總額的70%。簡單推斷，2023 年年度預計回購金額可能達到929億元，是前5年年度平均水平的3.9倍。

2022年港股市場按年下跌18%，而企業股份回購金額則增至1,049億元，按年增長175%，是前5年平均水平239億元的4.4倍。

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恒指公司指出，企業回購股份的動機 具體因所處行業和公司狀況而有所不同，或與其資本架構、財務成本、現金水平等因素有關。

恒生指數周二（19日）收報點，年初至今跌%。恒指公司指，此高水平的回購金額或能反映出企業認為其在香港上市的股票在2022年和2023年年初至今被低估，促使其在期內「逢低買入」。

恒指公司將指數成份股自2020年起的股份回購金額加總，對比同期主板股票的回購金額來估計指數的覆蓋度。在旗艦指數中，恒生指數成份股的回購金額（636億元）佔2023年年初至今港股股票回購總金額的87%。對於尋求衡量香港藍籌股表現及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數首選。

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記者：李兆明