▲ 【海底光纜】新意網夥香港寬頻投資3公里海底光纜系統啟用 連接柴灣及將軍澳數據中心

新意網 （01686） 及香港寬頻 （01310） 宣布，其聯合投資的海底光纜系統TKO Connect正式投入服務。TKO Connect為專用海底光纜系統，直接連繫位於柴灣最關鍵的海纜互連樞紐MEGA-i以及將軍澳的超大規模數據中心MEGA Plus，全新海纜跨越兩個區域，長約3公里，提供最直接、最短的路線連接MEGA-i和MEGA Plus，相對陸路路程短20多公里及快4倍，時延低至0.014毫秒。

TKO Connect是香港首條及唯一的雙路海底光纜，特別設置兩條海纜以實現全面的網絡恢復能力及延續性，確保企業的營運效率。

TKO Connect直接登陸於電訊商中立的設施MEGA-i，降低光纖熔接損耗，大大提升可靠性。這條連接MEGA-i 和 MEGA Plus的海纜將延展到同樣位於將軍澳、興建中的大型數據中心MEGA IDC，助力客戶安全、低時延地連接到MEGA-i強大的生態系統。

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編輯：陳韻妍