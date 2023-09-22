【裝修攻略@iM網欄】防水騙局 廣告多等於有公信力？

好多戶主都話最近成日見到一啲打防水針嘅廣告，見到廣告寫住又平又抵，又信心保證咁，好想試下～

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合【下一頁】

同場加映：【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

雖然騙徒們在澳門進行類似行騙手段，已有人被司警抓獲提告，但主腦仍在內地招募新血。時至今日，香港警方/海關未見任何執法行動，受害人仍然求助無門。相關行騙廣告卻見不斷推陳出新。先是翻譯成英文，再是本地化名字招徠。但其圖片和手法仍是同出一轍（見前文）。

▲ 廣告多等於有公信力？

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要辨認騙徒，可以留意以下兩點：

—這類公司並無公司註冊、無營業地址、收付款無單據、數以百計的公司廣告專頁均為新開設、由AI假人讀稿，不斷被舉報、不斷再開新。

—宣傳內容均是用機器探測漏水，然後每次都會建議用同一方式「高壓打針注射防水劑」進行維修。

—如果聯繫這些公司，它會說自己是香港公司，但不會找到它們的註冊，然後它們便會稱香港只是辦事處，總公司在大陸云云。

廣告多就一定唔等於有公信力，最實際都係要睇間公司有無牌照，唔係到時出問題，都無地方俾你追究責任！

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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