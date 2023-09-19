歐元區主要銀行已補充資本 有24家銀行存在MREL缺口

歐盟監管機構周三（19日）表示，大多數歐元區主要銀行已經達到了2024年1月發行特別債務以在危機中補充資本的目標，但一些銀行還需要做更多準備工作，以確保在必要時能夠迅速清盤。

單一決議委員會（SRB）表示，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉和瑞士聯合銀行（UBS）被迫收購瑞士信貸（Credit Suisse）等近期發生的銀行業危機表明，銀行和監管機構需要加強對迅速發展的危機的準備。

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強制歐盟銀行聯盟中的銀行對自有資金和合格負債（MREL）做出最低要求是從2008年全球金融危機中吸取的教訓，當時納稅人不得不救助銀行。在危機中，減少MREL債務，以 「救助 」銀行，幫助銀行避免 「大而不能倒」。負責制定MREL目標的SRB表示，到2022年底，三分之二的銀行達到了最終目標。

缺口為總風險敞口的 0.3%，即 205 億歐元（218.7 億美元）。 到目前為止，已經發放了約 2.7 兆歐元，有 24 家銀行存在 MREL 缺口，但其中 14 家銀行已被延期至 2024 年底或 2025 年底以實現其目標。

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SRB在一份報告中說：「雖然在任何時候都持有足夠的損失吸收資源是關鍵，但銀行能夠在危機中使用這些資金也同樣重要。」

其工作重點正在轉向確保銀行能夠在今年年底前可信地證明它們可以順利「解決」或清盤、重組或出售，而不會對客戶造成乾擾。監管機構說它們將審查是否仍存在重大缺陷，並在必要時採取補救措施，盡管到目前為止還沒有跡象表明機構需要進行幹預。流動性蒸發是近期銀行業動盪的標誌，在銀行的決議計畫中正受到嚴格審查。

監管機構又指，為了促進各銀行所考慮的情景的一致性，同時結合從近期危機案例中吸取的教訓，SRB 將就所使用的假設制定進一步的指導。

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責任編輯：張瑋婷