【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行

▲ 恒生驟加半年港元定存年息0.7厘

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綠債開售第2天，今天（9月19日）有6間銀行加港元定期存款，包括恒生 （00011） 大幅上調半年期定存年息0.7厘，新息率至4.2厘，這是該行自8月9日提高此存期年息0.2厘以來，相隔個多月再出手；富邦調升半年期年息0.2厘至4.7厘；天星（AirStar Bank）提高3個月年息0.2厘至重上4厘；大眾銀行調升3個月年息0.2厘至4.9厘；上商追趕4厘息陣營，提高3個月及半年年息0.2厘，分別報4.03厘及4.13厘；建行亞洲5連加，剛微升3個月年息0.05厘至4.8厘。

1個月拆息10連揚，現為5.25厘，專家料5大主因令定期存款息的搶存戰將延至10月3日長假後復市，分別為：

（1）季結效應兼中秋國慶假期將至

（2）長假在即市場拆借活動減緩、令流動性收緊

（3）疊加6隻新股撞期招股共募集約38億元

（4）適逢發行額150億元的綠債由現時至下周四（28日）開售，市料以保底息4.75厘令丁財兩旺，相信政府勢要加碼至200億元

（5）本港銀行體系總結餘早已跌穿450億元，至2008年最低水平，俱令港元短暫需求驟增

比拼4大行，恒生勁加半年期年息至4.2厘，追貼滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） ，現時在發鈔行網站的公開牌價息率，僅渣打香港 （02888） 旗下3個月或以上的中長息仍未突破4厘。

然而，市傳渣打向個別特選貴客提供「枱底價」超筍息，3個月享4.15厘年息、半年年息4.4厘，1年銀債退款優惠更達4.6厘。

6個月港元定存年息 大新4.9厘稱冠

此外，滙豐及中銀早於本月初已率先加息，如今輪到恒生趕乘加息快車，大行勇進出擊，似為追落後，拉近跟中小行的距離，畢竟眼下6個月港元定存最高年息是大新 （02356） 的4.9厘，抛離3大行的4.2厘。

至於久未出招的富邦，今天全面調升短中長息，當中1年期上調0.2厘至4.6厘，超越招商永隆的4.45厘，頓晉級1年期榜首；也是繼大新昨加半年期0.2厘至4.9厘後，兩日內第2個破頂息。

不過，1年期冠絕全城的息率只是4.6厘，仍不敵綠債保證年回報4.75厘。

順帶一提，眾安（ZA Bank）「加息星期二」今星期繼續派發加息券，用戶在App內抽扭蛋有機會獲得1個月港元定存4.1厘加息券，在基本年利率0.1厘再加4.1厘，令年息達4.2厘，門檻為10萬元，上限300萬元。而美元1個月定存計及加息券為4.8厘，起存額1萬美元，以30萬美元封頂。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪