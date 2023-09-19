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全球橄欖油價按年貴1.3倍 西班牙油廠5萬升初榨油失竊

環球經濟金融 15:29 2023/09/19

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美國農業部指，8月的全球橄欖油平均價格較去年同期飆升1.3倍。橄欖油主要生產國氣候乾旱導致供應大減，相關盜竊案隨之增加，西班牙一間油廠有5萬公升的初榨橄欖油失竊。

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美國農業部指，橄欖油價未見放緩的跡象，9月更飆升至每噸8,900美元（約6.94萬港元）。

西班牙為全球最大的橄欖油生產國和出口國，過去數月來一直受嚴重乾旱打擊。西班牙國家氣象部門指，西班牙剛經歷有史以來第三炎熱的夏季，夏季平均氣溫較正常水平高攝氏1.3度。

大宗商品市場情報公司Mintec的數據顯示，西班牙最近一季的橄欖油產量已降至約61萬噸，較平時介乎130至150萬噸的水平跌超過一半。

意大利和希臘分別為全球第二及第三大橄欖油生產國。Mintec油籽和植物油分析師霍蘭（Kyle Holland）表示，兩國普遍也出現乾旱，令市場憂慮橄欖油產量也會下跌。

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Mintec的基準數據顯示，西班牙安達盧西亞（Andalusia）本月的橄欖油價格飆升至每公斤8.45歐元（約70.5港元），較去年同期升111%，創西班牙橄欖油價格新高。

西班牙榨油廠Marin Serrano El Lagar於上月30日，約有5萬公升特級初榨橄欖油失竊，這批貨物價值超過42萬歐元（約350.4萬港元），匪徒仍在逃。

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責任編輯：鄭錦玲

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