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【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%

股樓投資 16:19 2023/09/19

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外電引述法院文件報道，融創中國（01918）依據美國《破產法》第15章（Chapter 15），向紐約南區法院聲請破產保護。

融創中國周一（18日）早上舉行債權人會議就重組方案進行表決。據昨晚公布，在本金及未付利息總額近99.23 億美元(折合約774億港元)中，98.3%債權人贊成計劃，重組最終獲所需大多數債權人批准。

【有片睇】以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合【見下頁

在債權人贊成重組計劃的消息下，融創股價今早曾升13.9%至最高3.19元，但在傳出在紐約申請破產令後，融創股價午後急轉直下，轉升為跌，收市報2.68元，下跌4.3%，成交額12.8億元。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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據內媒報道，融創於9月19日就美元債重組向美國法庭申請第15章認證，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。報道引述知情人士透露，由於融創美元債受美國紐約法管轄，因此融創在香港進行的債務重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性。

負債逾2.8萬億元人民幣的中國恒大（03333）在8月份時，也曾向紐約法院根據美國《破產法》第15章申請破產保護令。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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記者：李兆明

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債券 融創中國（01918） 中國恒大（03333） 中國 港股

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