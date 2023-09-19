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【銀行開足7日】工銀亞洲延長5家分行周末營業安排至年底　季內一半時間開足7日

Hot Talk 15:10 2023/09/19

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【銀行開足7日】工銀亞洲延長5家分行周末營業安排至年底　季內一半時間開足7日

工銀亞洲今年4月宣布在兩間分行試行7天營業安排，繼7月延長安排至9月後，工銀亞洲最新公布，將在2023年10月1日至2023年12月31日期間延長5間分行指定周六及周日的營業時間，但主攻10月初和12月假期季節，10月中至11月底則不會「開足7日」。

工銀亞洲額外營業時間適用於5間分行，包括中港城分行、銅鑼灣分行、上水分行、旺角分行及上環分行，在試行期間延長周末營業時間，可讓客戶預約開立「理財金賬戶」服務及一般業務查詢服務，但同樣不設現金交易服務。

工銀亞洲五家7天營業分行營業時間安排（10月至12月）：

  • 額外營業日期：10月1日、7日、8日、14日、15日；11月：不適用；12月：所有星期六和星期日
  • 星期一至四：上午9時至下午5時
  • 星期五：上午9時至下午5時30分
  • 星期六：上午9時至下午5時
  • 星期日：下午2時至5時

中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，隨著粵港澳大灣區互聯互通的深度推進，北上南下的人流將更趨頻繁，南向和北向客戶對跨境理財的需求顯著增長，今年1至8月經網上預約開戶的客戶數量已是去年全年的5倍以上。為了滿足大灣區客戶持續上升的金融需求，本行繼續安排5間位於旅遊旺區或鄰近關口的分行增加周六及周日營業時間，以提供更便利的銀行服務。

開市追揸沽

相關文章：

【銀行開足7日】工銀亞洲擴大分行7天營業安排　5分行試行至9月中

【銀行開足7日】渣打大圍分行及深圳卓越支行延長周六及周日營業時間

編輯：麥德銘

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