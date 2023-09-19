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【大行報告】大摩：澳門博彩行業收入復甦良好 偏好永利澳門和美高梅中國

股樓投資 17:35 2023/09/19

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摩根士丹利表示，預計澳門第三季博彩業博彩收入按季升6%，至2019年同期的68%，但估計第四季EBITDA按季升逾10%，受惠行業收入復甦良好及營運去槓桿。踏入第三季業績表現，該行目前較偏好永利澳門（01128）、美高梅中國（02282）多於金沙中國（01928），並預期前兩者股價在未來60日內有超過80%機率跑贏大市。

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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該行指出，澳門9月及第三季博彩業受颱風及季節性疲軟所影響，但9月份中旬起復甦良好，10月預訂亦表現強勁，該行將澳門9月博彩收入預測下調至146億澳門元，季減15%，達致2019年水準的66%，同時預計10月日均博彩收入為6.4億澳門元，其中十一黃金週日均博彩收入約為7.5億澳門元。

因短期估值吸引，又料永利和美高梅第三季至今市場份額將高於市場預期，該行認為在十月黃金周、以及十月底企業開始公布第三季業績之前，投資者可能先作部署，進一步支持兩公司股價。大摩對永利澳門目標價為10元，美高梅中國則予目標價14元，評級均為「增持」。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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至於金沙中國方面，該行預計其第三季市佔率及毛利改善或低於市場預期，並料其股價60日內將跑輸大市，發生機率80%以上，目標價30元，評級為「與大市同步」。

 

 

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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記者：鄭昊彤

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博彩 增持 EBITDA 澳門元 澳門 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 大行報告 目標價

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