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【大行報告】花旗：料第三季收入按年下降 下調維達國際目標價至20.7元

股樓投資 16:21 2023/09/19

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花旗表示，預計維達國際（03331）第三季收入將按年下降，主要受期間人民幣貶值約4%，並將其目標價由23.7元下調12.7%至20.7元，維持「買入」評級。維達國際周二（19日）收報18.16元，升0.2%。


 

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

 

該行預料，即使木漿價格趨勢向下，不過在激烈的價格競爭導致銷量疲軟下，維達缺乏規模經濟，高成本庫存消耗亦緩慢，公司下半年毛利率恢復可能慢於預期。該行同時下調維達2023年和2024年盈利預測56.6%及18.9%，至3.5億元及12.7億元，以反映對收入及毛利率假設的下調。


 


 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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不過該行亦預期，公司在2023年第四季會開始降價以保護市場份額，屆時以人民幣計價的銷售增長有望達高單位數，並料毛利率會恢復至30%，因期內木漿成本下降。

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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記者：鄭昊彤

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花旗銀行 人民幣 零售 銷售 維達國際（03331） 大行報告 目標價 買入 港股 中國

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歐元區主要銀行已補充資本 有24家銀行存在MREL缺口

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