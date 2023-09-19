【大行報告】花旗：料第三季收入按年下降 下調維達國際目標價至20.7元

花旗表示，預計維達國際（03331）第三季收入將按年下降，主要受期間人民幣貶值約4%，並將其目標價由23.7元下調12.7%至20.7元，維持「買入」評級。維達國際周二（19日）收報18.16元，升0.2%。





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該行預料，即使木漿價格趨勢向下，不過在激烈的價格競爭導致銷量疲軟下，維達缺乏規模經濟，高成本庫存消耗亦緩慢，公司下半年毛利率恢復可能慢於預期。該行同時下調維達2023年和2024年盈利預測56.6%及18.9%，至3.5億元及12.7億元，以反映對收入及毛利率假設的下調。









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不過該行亦預期，公司在2023年第四季會開始降價以保護市場份額，屆時以人民幣計價的銷售增長有望達高單位數，並料毛利率會恢復至30%，因期內木漿成本下降。

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記者：鄭昊彤