【券商點睇】新能源車稀土材料領域市佔率可望提升 首予金力永磁「優於大盤」

海通國際表示，金力永磁（06680）產品主要用於新能源車、節能變頻空調、風電等領域，在去年產品在新能源汽車稀土材料領域全球市佔率約28%。該行預計，公司今年在新能源汽車領域的全球市佔率可望進一步提升，並首予其「優於大盤」評級，目標價17.8元。因稀土價格波動，預計公司2023至2025年歸母淨利為8.5億、12.6億及16.7億元人民幣，對應EPS分別為0.63、0.94、1.25元人民幣。

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該行指出，公司今年上半年實現營業收入約34.3億元，按年增3.8%，歸母淨利則約3.3億元，按年減28.3%；公司使用晶界滲透技術生產5755噸高性能稀土永磁產品，與去年同期相比增長38.36%。單看第二季，公司實現營業收入17.8億元，按季增7.8%，高性能稀土永磁材料產品銷售量為3,893噸，較上季成長26%。

回顧上半年，稀土產業受到稀土原物料價格波動、產業競爭加劇等外部不利因素影響，根據亞洲金屬網數據，金屬镨釹價格由1月均價每噸87.64萬元，到6月下降至均價每噸59.85萬元，上半年平均價格為每噸69.19萬元，按年減約40%。

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此外，目前公司釹鐵硼的毛坯產能2.3萬噸，在建產能為1.7萬噸，包括包頭1.2萬噸、寧波3000噸、贛州2000噸，料2025年境內可形成4萬噸釹鐵硼毛坯產能。同時公司規劃建置墨西哥項目，達產後形成5000噸廢棄磁鋼綜合利用，加上配套年產3000噸高端磁材產品產能，顯示其全球化優勢。

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記者：鄭昊彤