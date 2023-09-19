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市場靜待超級央行週　人民幣回試7.3關口

宏觀解讀 14:57 2023/09/19

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本周三大央行議息在即，投資者預期聯儲局將按兵不動，但在能源價格抽升下，將承諾維持率高企一段更長時間。英倫銀行則跟隨歐洲央行加息25基點，並暗示即將結束加息週期。日本央行勢將維持貨幣政策不變，但之前行長植田和男表示一旦有足夠資料判斷持續性工資上漲壓力成形，年底前調整負利率政策並非不可能。總的來說，美國利率下跌的空間似乎有限，美元強勢延續，美元兌日圓在148附近徘徊。

人民幣回試7.30關口，近日離岸人民幣流動性有寬鬆跡象，加上市場對樓市反彈的樂觀情況消退，導致人民幣匯價有所回調。然而，人民幣中間價逆週期因子仍然生效，筆者認為人民幣在7.3以上的貶值空間有限，必要時亦可藉收緊離岸人民幣流動性拉升匯價。儘管短期人民幣維穩措施奏效，中國當局仍需注要外資流走趨勢，8月至今外資持續透過滬港通渠道減持A股，顯示有關下調股市印花稅及刺激樓市等措施並不足以重振外資信心，在此背景下人民幣難以扭轉頹勢。

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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