【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能

隨着iPhone 15系列在上周五預售後，Apple亦更新iOS 17及watchOS 10。

iPhone變得更個人化 增報平安功能

iOS 17加入了個人化功能，其中賣點為「個人聯絡海報」。用户能自行設定和編輯圖片，甚至加入Memoji及自訂字體和文字顏色，製作成專屬個人海報，於致電通訊錄中的聯絡人時，會在對方手機上顯示。此功能不限於iPhone內置「電話」程式，用户在使用第三方通話程式時亦能享用。

除「電話」外，內置「訊息」亦有更新。程式內的搜尋功能在新增過濾條件後，搜尋結果變得更準確。其次，針對不便經常聆聽語音訊息的人，程式提供自動轉錄功能，讓用户能即時閱讀或稍後再聽訊息。而程式內置的「報平安」功能會在用户到達預設目的地後，向其所選聯絡人報平安。如系統偵測到用户在途中受阻，便會以私密方式向聯絡人發送其位置及網絡服務狀態等。

另外，iOS 17推出「輔助使用」功能，讓受身體問題困擾的人可以更容易操作手機。其介面能方便患有認知障礙的用家在毋須他人協助下使用iPhone，「輸入即朗讀」功能則能讓無法說話的用户在電話通話或使用FaceTime時，將輸入的文字轉為語音。而同為無法說話的人增設的「個人聲音」就能合成和用户聲音類似的語音。為視障者而設的「指住即讀」功能則能為其大聲朗讀所選文字。

iOS 17僅支援iPhone XS及更新型號iPhone，使用更舊型號的用户則無緣升級。

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watchOS「智慧型堆疊」據狀況顯示資訊

「智慧型堆疊」早在iOS 14時期已面世，惟一直只用在iPhone上。而watchOS 10則終於為Apple Watch帶來此功能。功能會顯示多個小工具，根據用户所處情況提供當下適用資訊。用户能透過轉動數碼錶冠，選擇需要查看的資訊。

watchOS 10的另一賣點則是其針對踏單車人士而新增的功能。「體能訓練顯示方式」功能，包括「心率區間」、「爬升高度」及全新的「單車速度」的顯示模式均根據iPhone螢幕尺寸設計。除基本功能外，Apple Watch能通過watchOS 10自動連接已開啟藍牙的單車配件，如功率計、速度及踏頻感應器，向用戶提供單車動能等資料。而Apple Watch感應器和所連接的功率計的數據合併後，系統能估算出「功能性閾值功率」，即車手一小時的最高踏單車強度。

watchOS 10支援Apple Watch Series 4或更新型號，並需配以iOS 17運行。

責任編輯：歐朗欣

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