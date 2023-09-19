▲ 【虛擬資產】拆解KOL加密貨幣找換店與JPEX關係

虛擬資產交易平台JPEX上周遭證監會點名經營手法不當後，事件再出現突破性發展。警方周一（18日）展開大規模搜查行動，據悉網絡紅人林作、YouTuber陳怡在內4男2女被捕，全部涉嫌串謀詐騙。另外，警方搜查至少5間加密貨幣找換店，合共9間分店。

市傳JPEX苦主眾多，警方周一曾指，截至下午2時，共接獲1,408名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。

上周JPEX被證監會炮轟其利用KOL向公眾積極推廣JPEX的手法存疑，其後大量KOL及幣圈網媒隨即「割席」下架JPEX內容，然而KOL疑與JPEX關係千絲萬縷，尤其旗下場外加密幣兌換店，與JPEX關係密切。

此前不乏與JPEX合作的KOL開設實體講座、拍攝短片、撰寫貼文、開設投資群組等，聲稱可賺取高回報吸引用戶投身加密幣市場，再游說用戶到KOL旗下兌換店，將實體貨幣兌換為穩定幣USDT。兌換店會以優惠折扣吸引用戶將USDT轉入JPEX交易戶口，以投資到KOL口中的項目，包括JPEX自行發行平台代幣JPC，以及遊戲代幣JPP，又稱質押JPC及JPP可以獲高達10厘以上回報。

例如曾代表JPEX出席鍾培生對決Toyz《拳上2023終於之戰》的KOL Priscilla Ng（外號：太太）此前接受外界訪問時曾自稱靠買比特幣賺第一桶金，並不時分享投資JPC及JPP項目，曾貼文聲言「所以一定會升！升！升！趁回調加倉要快」。她旗下加密貨幣找換店Coiner提供港元兌換加密幣服務，同樣可將USDT等直接存入JPEX帳戶。

JPEX遭證監會狙擊後，Priscilla Ng上周曾在社交媒體發文回應稱：「由於我收到一封不能說的信，所有有關未有領取牌照交易所不能回應也不能評論。」但她豪言：「但我不會後悔當初的推薦與評價，也不會掩飾我曾經分享過的所有事情。」

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記者︰李哲毅