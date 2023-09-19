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【兒童安全】加州兒童線上私隱保護法案疑違憲　聯邦法院頒初步執行禁令

科技 14:34 2023/09/19

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各類社交媒體充斥在人們日常生活中，為保障未成年兒童可安全地使用社交媒體，美國加州去年簽訂《加州適齡設計規範法案》（California Age-Appropriate Design Code Act）。惟法案遭不少大型科企反對，並對加州州政府作出起訴。近日美國聯邦法官就案件涉嫌違憲，頒布初步執行禁令。

【AI數據】X更新私隱政策　收集用戶訊息訓練AI模型

在上年9月簽訂的《加州適齡設計規範法案》，要求線上平台考慮兒童用戶的最佳利益，並採用適合的隱私與安全預設模式。當中禁止平台使用兒童的個資、蒐集、販賣或存取兒童的地理位置、在預設模式下剖繪分析（profiling）兒童，及鼓勵或誘導兒童提供個人資訊。新法案原定明年生效。

由Amazon、Google、Meta、TikTok和X（前稱Twitter）等大型科企組成的網際網路產業協會NetChoice認為，迫使服務供應商辨別哪些用戶尚未成年，會引致弊大於利的私隱問題；州政府要求「服務供應商成為網路審查者」，此舉更是違反了第一修正案和現有的聯邦《兒童線上隱私權保護法》等。故在去年12月對加州州政府提起訴訟，要求阻止新法案生效。

質疑識別未成年用戶　需收集更多個資

綜合外媒報道，負責審理案件的美國地區法官Beth Freeman，對於《加州適齡設計規範法案》將迫使社交媒體檢測未成年用戶的要求提出質疑，認為法案表面上是為了減少收集有關年輕用戶的數據量，但它可能涉及臉部掃描或生物識別等侵入性技術，反而會要求用戶提供更多個人資料。

她又提到，該法案建議社交媒體，在其收集所有用戶數據時，都遵循未成年人標準行事，此舉或會阻礙合法言論自由；「如果適用於成年人，也會使成年人免受同樣內容（即兒童不宜的定向廣告內容）的侵害」，最終使他們「只能閱讀適合兒童的內容」。

考慮到新法案可能違反第一修正案，並且「未通過憲法審查」，地區法院批准了NetChoice提出的初步執行禁令請求，暫時禁止《加州適齡設計規範法案》生效。訴訟中所涉及的部分法規，則有可能需提交至美國最高法院審理。

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責任編輯：殷凱怡

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