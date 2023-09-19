【通脹時代】中海油服逾32億人幣 收購四座鑽井平台

石油服務商中海油服(02883) 宣布，日前協議向之獨立第三方大連臨港船舶海洋工程，收購四座自升式鑽井平台，作價32.5億元人幣，當中兩座90日內交付。另外兩座在2024年8月31日或以前交付。該等平台是用於海上石油和天然氣勘探、開採工程作業的鑽井裝置，適合於世界範圍內400英尺水深以內的海洋環境下作業，最大鑽井深度可達35000英尺。至2時半中海油服報9.57元，微升0.1%。

【大行報告】摩通：料今年增長指引可實現 上調華潤燃氣至「增持」評級 詳情請看【下一頁】

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

中海油服表示，購買事項的標的資產符合公司實際經營需要，提升市場競爭力，進一步改善大型裝備 質量，替補老齡平台逐步轉型和退出缺口。收購資產的定價參考了購買事項定價依據， 並由買方後續與賣方按照公平合理及一般商業條款原則，經公平磋商後最終釐定。購買事項不會對公司財務狀況、主營業務及持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。購買事項乃公司優化船隊結構，提升高端自升式、中深水業務競爭力的資本投資的一部分。

【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益 詳情請看【下一頁】

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機