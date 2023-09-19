  • 33°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹時代】中海油服逾32億人幣 收購四座鑽井平台

股樓投資 14:42 2023/09/19

分享：

分享：

石油服務商中海油服(02883) 宣布，日前協議向之獨立第三方大連臨港船舶海洋工程，收購四座自升式鑽井平台，作價32.5億元人幣，當中兩座90日內交付。另外兩座在2024年8月31日或以前交付。該等平台是用於海上石油和天然氣勘探、開採工程作業的鑽井裝置，適合於世界範圍內400英尺水深以內的海洋環境下作業，最大鑽井深度可達35000英尺。至2時半中海油服報9.57元，微升0.1%。

【大行報告】摩通：料今年增長指引可實現 上調華潤燃氣至「增持」評級  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

中海油服表示，購買事項的標的資產符合公司實際經營需要，提升市場競爭力，進一步改善大型裝備 質量，替補老齡平台逐步轉型和退出缺口。收購資產的定價參考了購買事項定價依據， 並由買方後續與賣方按照公平合理及一般商業條款原則，經公平磋商後最終釐定。購買事項不會對公司財務狀況、主營業務及持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。購買事項乃公司優化船隊結構，提升高端自升式、中深水業務競爭力的資本投資的一部分。 

【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

專題影片

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中海油田服務（02883） 港股

下一篇文章

【券商點睇】韓國燃氣項目表現亮麗 中廣核新能源價值低估
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益
【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【電動車潮】 電動車大革命 掀中港兩地換車潮！點解香港咁多人用Tsla ?
【電動車潮】 電動車大革命 掀中港兩地換車潮！點解香港咁多人用Tsla ?
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款