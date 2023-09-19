加拿大指印度涉暗殺錫克教領袖 驅逐印外交官

著名錫克教領袖尼扎爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月於加拿大遭到暗殺，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（18日）指有可信證據顯示，印度需就尼扎爾之死負責，加方更驅逐一名印度外交官。印度外交部發聲明，駁斥加方的指控荒謬。

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尼扎爾今年6月，於卑詩省（British Columbia）一座錫克教寺廟外被槍殺。他曾遭印度政府通緝，生前堅定倡導錫克教分離卡利斯坦運動，即主張為印度旁遮普地區的錫克教徒獨立建國。

杜魯多周一向國會下議院表示，國家安全部門最近數周一直調查尼扎爾遭暗殺一事。他聲稱有可靠證據表明，印度需就此負責。

杜魯多指加拿大為法治國家，保護公民以捍衛主權為至關重要。他指外國政府參與在加拿大領土上殺害加拿大公民的任何行為，都是侵犯國家主權，絕對無法忍受。

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加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示，加拿大驅逐了一名印度重要外交官，希望印度與加拿大充分合作，最終查清尼扎爾遭暗殺的事。

印度外交部發表聲明反駁杜魯多及趙美蘭，稱有關印度參與加拿大任何暴力行為的指控，均為荒謬且有動機。當局強調印度為民主政體，對法治有堅定承諾。

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責任編輯：鄭錦玲