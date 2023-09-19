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【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護　此前境外債務重組獲通過

股市 14:12 2023/09/19

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【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護　此前境外債務重組獲通過

外電引述法院文件報道，融創中國 （01918） 依據美國《破產法》第15章（Chapter 15），向紐約南區法院聲請破產保護。融創中國股價午後轉跌1%，低見2.75元，今早曾升近14%高見3.19元。

內媒報道，融創於9月19日就美元債重組向美國法庭申請第15章認證，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。報道引述知情人士透露，由於融創美元債受美國紐約法管轄，因此融創在香港進行的債務重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性。

融創中國此前公告稱，境外債務重組計畫獲得多數債權人批准。融創表示，共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。

中國恒大 （03333） 於8月時亦根據美國《破產法》第15章向紐約法院申請破產保護。恒大當時表示，由於集團的美元債券受紐約法管轄，聲請破產保護系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產聲請。

開市追揸沽

【恒大危機】為何中國恒大於美國申請破產保護？　恒大拒認破產　大和：其他內房或效法

【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過　另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

【內房危機】融創服務突宣布派特別息　不多於0.235元

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 融創中國（01918）
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